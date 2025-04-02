Аксаков: банки должны сверяться с базой мошенников ЦБ перед отправкой денег

В России существует официальная база данных мошенников финансового центра ЦБ, напомнил в разговоре со «Звездой» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Соответственно, если кредитная организация не сверилась с ней, не проверила личные данные и номера карты, куда переводятся средства, и позволила отправить деньги клиента, то она виновата.

Речь идет о новом поручении президента России Владимира Путина обязать банки и операторов связи возмещать россиянам похищенные мошенниками средства, если не было оказано противодействия.

«Потому что, прежде чем перевести деньги получателю средств, кредитная организация должна свериться с базой данных и, исходя из этого, определить - деньги направляются злоумышленникам или нет», - отметил депутат.

Он добавил, что даже в случае сговора клиента с мошенниками на банке остается вина за осуществление перевода средств.

Одновременно с этим в Торгово-промышленной палате отметили, что точные критерии мошенничества будут выявлять в дискуссиях с операторами и кредитными организациями.

Напомним, президент также поручил повышать цифровую грамотность среди населения, а также обязал сотрудников банков, госструктур и операторов связи не использовать зарубежные мессенджеры в общении с клиентами.