Экипаж подлодки «Волхов» отработал стрельбу «Калибрами» по наземной цели

Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Волхов» Тихоокеанского флота выполнил пуск крылатой ракеты комплекса «Калибр» из акватории Японского моря.

Пуск производили из подводного положения, перед этим субмарина скрытно заняла назначенный район. Цель находилась на полигоне Сюркум в Хабаровском крае и имитировала огневую позицию условного противника.

В расчетное время, преодолев более 1000 километров, ракета комплекса «Калибр» успешно поразила назначенную цель. Закрытие района выполнения ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, а также самолеты и беспилотники морской авиации.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.