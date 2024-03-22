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Экипаж подлодки «Волхов» отработал стрельбу «Калибрами» по наземной цели

Ракета комплекса «Калибр» преодолела более 1000 километров и успешно поразила цель на полигоне в Хабаровском крае.
2024-03-22 05:30:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Волхов» Тихоокеанского флота выполнил пуск крылатой ракеты комплекса «Калибр» из акватории Японского моря.

Пуск производили из подводного положения, перед этим субмарина скрытно заняла назначенный район. Цель находилась на полигоне Сюркум в Хабаровском крае и имитировала огневую позицию условного противника.

В расчетное время, преодолев более 1000 километров, ракета комплекса «Калибр» успешно поразила назначенную цель. Закрытие района выполнения ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, а также самолеты и беспилотники морской авиации.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #калибр #подлодка #Тихоокеанский флот #Японское море #волхов
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