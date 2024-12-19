Google оштрафовали в России за последние три года на 25 млрд рублей

Общая сумма штрафов за последние три года в отношении Google LLC превысила 25 млрд рублей. Об этом сообщили пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

Отмечается, что всего штрафов в отношении американской корпорации с 2021 года выписано на сумму 35 млрд рублей. Кроме того, рост блокировок аккаунтов российских каналов растет.

«Начав с отечественных СМИ, журналистов и общественных деятелей, в текущем году американская компания стала блокировать видео российских музыкантов», - говорится в заявлении ведомства.

В РКН уточнили, что всего заблокировали свыше 200 каналов. В этом году блокировке подверглись в том числе свыше 80 аккаунтов.

Ранее сообщалось, что размер штрафа, назначенный российским судом к корпорации Google, а это два ундециллиона рублей, превысил мировое богатство.