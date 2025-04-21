Площадь льдов в Северном Ледовитом океане стала самой маленькой за 46 лет

Максимальная площадь льдов в Северном Ледовитом океане этой зимой достигла наименьшей величины с 1979 года. Об этом свидетельствуют данные Японского аэрокосмического агентства JAXA.

«Площадь океанического льда в зимний период на Северном полюсе (максимальная площадь в году), согласно спутниковым изменениям, достигла наименьшего размера за всю историю спутниковых измерений», - говорится в сообщении.

Уточняется, что к концу зимы льды занимали 13,79 миллиона квадратных километров. Площадь льдов всегда увеличивается в зимний период с октября по март. В этом году она достигла максимального показателя 20 марта.

Ранее от огромного айсберга А23а размером почти вдвое больше Санкт-Петербурга откололась глыба площадью около 80 квадратных километров. Всего с 2023 по 2025 год потерял около 11% своей площади.