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Площадь льдов в Северном Ледовитом океане стала самой маленькой за 46 лет

К концу зимы льды занимали 13,79 миллиона квадратных километров.
Анастасия Бобылева 2025-04-21 06:15:51
© Фото: © Johan Nilsson TT Keystone Press Agency Global Look Press

Максимальная площадь льдов в Северном Ледовитом океане этой зимой достигла наименьшей величины с 1979 года. Об этом свидетельствуют данные Японского аэрокосмического агентства JAXA.

«Площадь океанического льда в зимний период на Северном полюсе (максимальная площадь в году), согласно спутниковым изменениям, достигла наименьшего размера за всю историю спутниковых измерений», - говорится в сообщении.

Уточняется, что к концу зимы льды занимали 13,79 миллиона квадратных километров. Площадь льдов всегда увеличивается в зимний период с октября по март. В этом году она достигла максимального показателя 20 марта.

Ранее от огромного айсберга А23а размером почти вдвое больше Санкт-Петербурга откололась глыба площадью около 80 квадратных километров. Всего с 2023 по 2025 год потерял около 11% своей площади.

#в стране и мире #Северный Ледовитый океан #таяние льдов #льды
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