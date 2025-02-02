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От айсберга размером вдвое больше Петербурга откололась глыба

С ноября 2023 года айсберг потерял около 11% своей площади.
Анастасия Бобылева 2025-02-02 00:21:13
© Фото: IMAGO Ales Utouka Globallookpress

От крупнейшего в мире айсберга А23а, площадь которого почти вдвое больше площади Санкт-Петербурга, откололась большая глыба. Об этом сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического НИИ России.

«Вчера от айсберга откололась большая глыба площадью около 80 квадратных километров, что составляет примерно 2%  ледяного гиганта», - передает слова специалиста из НИИ 360.

Сейчас сам айсберг дрейфует в 340 километрах от острова Южная Георгия в южной Атлантике в море Скоша. За 10 дней он проплыл на 40 километров от береговой линии.

В ноябре 2023 года А23а, до этого около 30 лет сидевший на мели, впервые сдвинулся и начал перемещаться вдоль береговой линии Антарктиды. С тех пор он понемногу уменьшался и к настоящему моменту потерял около 11% своей площади.

#в стране и мире #Антарктика #айсберг
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