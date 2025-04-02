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Потерявшим дома жителям Курской области выделят еще 16 млрд рублей

Выделенные деньги жители региона смогут потратить на строительство или приобретение нового жилья.
Ян Брацкий 2025-04-02 16:14:01
© Фото: Konopatov Yuri, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Около 16 миллиардов рублей выделит правительство РФ жителям Курской области, пострадавшим от рук украинских боевиков. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

«Мы дополнительно сегодня выделим еще около 16 миллиардов рублей для тех, кто утратил жилье. Эти средства пострадавшие граждане смогут направить на приобретение или на строительство новых домов и квартир», - сказал Мишустин.

Председатель правительства выразил надежду на то, что эти средства помогут жителям Курской области решить проблему с жильем и вернуться к нормальной жизни.

Населенные пункты региона, в которых зверствовали националисты, практически полностью разрушены. Отступающие боевики забирали и уничтожали все что можно.

Жители села Мартыновка Суджанского района ранее сообщили о фактах мародерства со стороны ВСУ. Следователям они рассказали, как украинцы грузили в машины и прицепы все, что попадалось им под руку, включая бытовую технику и одежду.

#Курская область #деньги #правительство РФ #жилье #мишустин
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