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В Минобороны Украины украли сотни миллионов гривен на закупке продуктов

Поставщики продуктов питания ВСУ манипулировали ценами и сезонностью продуктов, что позволило им незаконно получить более 733 миллионов гривен госсредств (около $18 млн).
Лиза Губина 2025-04-02 16:05:44
© Фото: Juan Moreno, Keystone Press Agency, Globallookpress

Минобороны Украины украло несколько миллионов долларов на закупках продуктов для ВСУ в 2022-2023 годах, причастным предъявили обвинения в хищении более 733 миллионов гривен госсредств (около $18 млн). Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре Украины.

Так, поставщики манипулировали ценами закупаемых комплектов - на некоторые товары, наиболее востребованные, стоимость искусственно завышалась, на другие - занижалась.

«В итоге реализация такой схемы привела к тому, что в течение августа - декабря 2022 года две компании-поставщика незаконно получили более 733 млн грн из бюджета», - говорится в сообщении САП в Telegram.

Отмечается, что ведомство предотвратило хищение еще 788 миллионов гривен.

В 2023 году в СМИ вскоре распространилась информация о закупках оборонным ведомством Украины яиц по 17 гривен за штуку, тогда как розничная цена на тот момент была в два раза ниже, добавили в САП.

Напомним, ранее в Великобритании обвиняли ВСУ в растрате оружия и техники.

#в стране и мире #Украина #коррупция #Минобороны Украины #растрата #закупки #сап
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