В Минобороны Украины украли сотни миллионов гривен на закупке продуктов

Минобороны Украины украло несколько миллионов долларов на закупках продуктов для ВСУ в 2022-2023 годах, причастным предъявили обвинения в хищении более 733 миллионов гривен госсредств (около $18 млн). Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре Украины.

Так, поставщики манипулировали ценами закупаемых комплектов - на некоторые товары, наиболее востребованные, стоимость искусственно завышалась, на другие - занижалась.

«В итоге реализация такой схемы привела к тому, что в течение августа - декабря 2022 года две компании-поставщика незаконно получили более 733 млн грн из бюджета», - говорится в сообщении САП в Telegram.

Отмечается, что ведомство предотвратило хищение еще 788 миллионов гривен.

В 2023 году в СМИ вскоре распространилась информация о закупках оборонным ведомством Украины яиц по 17 гривен за штуку, тогда как розничная цена на тот момент была в два раза ниже, добавили в САП.

Напомним, ранее в Великобритании обвиняли ВСУ в растрате оружия и техники.