Украинские вооруженные силы неэффективно использовали дорогое западное оружие и технику, пишет The Sunday Telegraph со ссылкой на британские военные источники.

По данным источника газеты, украинцы должны были показать видеозаписи «правильного применения оружия». Однако, согласно полученным кадрам, они открывали беспорядочный огонь сразу из пяти противотанковых установок NLAW. Каждый пуск такой переносной управляемой ракеты стоит более 100 тысяч фунтов стерлингов.

Тренировавший украинских военных британский солдат рассказал, что ВСУ использовали NLAW как дешевые ручные гранатометы, стреляя очередями.

Британские военные считают, что применение высокоточного западного оружия по «советским тактикам», с использованием «массированной дешевой огневой мощи», приводит к неоправданным потерям вооружения.

Издание отмечает, что украинские войска неоднократно бросали на поле боя пусковые установки противотанковых ракет Javelin. Один такой модуль стоит более 100 тысяч долларов.

Британский военный источник утверждает, что «у российской армии сейчас, вероятно, больше комплексов Javelin, чем у британской».

НАТО выражает недовольство из-за нежелания Украины перейти на тактику альянса, для которой предназначено поставляемое оружие. Западные инструкторы испытывают сложности в обучении украинских военных натовским принципам боя из-за нехватки времени.

Украинская армия сомневается в применимости натовской доктрины в текущей ситуации, предпочитая советские методы. Споры доходили до того, что «британским инструкторам приходилось доставать оружие из-за угрозы насилия со стороны недовольных украинских военных», говорится в публикации.

Ранее министр обороны Британии заявил, что вооруженные силы страны не готовы к войне.