МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Роспотребнадзоре начали проверку сообщений о якобы неизвестном вирусе

Ранее главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов заявил, что в России не наблюдаются новые инфекции.
Глеб Владовский 2025-03-29 20:16:42
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Ситуация с сообщениями о якобы случаях заражения неизвестным вирусом взяты под контроль. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Специалисты взяли на контроль сообщения о случаях заболевания якобы неизвестным вирусом, которые были распространены в телеграм-канале», - говорится в заявлении ведомства.

Подчеркивается, что администрация телеграм-канала ведомства проводит запрос всей необходимой информации, связанной с этими сообщениями.

Ранее главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов заявил, что в России не наблюдаются новые инфекции.

#в стране и мире #Вирус #роспотребнадзор #неизвестный вирус
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Броневики СВО. Часть 1
2
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
3
Ми-8. Полет в Магадан
4
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
5
СВО. Батальон штурма и разграждения
6
Пожарные в зоне СВО
7
Танковые двигатели. Дизельные
8
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
9
СВО. Инженерные войска
10
Военная приемка во Вьетнаме
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 