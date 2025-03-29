В Роспотребнадзоре начали проверку сообщений о якобы неизвестном вирусе

Ситуация с сообщениями о якобы случаях заражения неизвестным вирусом взяты под контроль. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Специалисты взяли на контроль сообщения о случаях заболевания якобы неизвестным вирусом, которые были распространены в телеграм-канале», - говорится в заявлении ведомства.

Подчеркивается, что администрация телеграм-канала ведомства проводит запрос всей необходимой информации, связанной с этими сообщениями.

Ранее главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов заявил, что в России не наблюдаются новые инфекции.