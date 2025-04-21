Саперы ВДВ расчистили от мин территорию у Часова Яра в ДНР

Бойцы инженерно-саперных подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) разминировали территорию в районе населенного пункта Часов Яр в ДНР. Минобороны России показало кадры их работы.

Также один из саперов с позывным Смайлик рассказал, как военнослужащие работают с минами, которые автоматически взрываются при приближении. Обезвредить их помогают специальные «удочки».

«Почти все мины - они на "Джониках", к ним невозможно подойти, приходится использовать специальные приспособления - "удочки". Ползком подползать к минам, с 3-4 м вытягивать удочку, уничтожать», - объяснил он.

По словам бойца, «Джоники» реагируют на изменения магнитного поля. Когда к мине приближается кто-то в броне и с автоматом, магнитное поле меняется и происходит взрыв.

Уничтожив мины ВСУ в Часовом Яре, костромские саперы обеспечили другим военнослужащим передвигаться по расчищенным дорогам, доставляя материальные средства и боеприпасы товарищам.

Ранее российские артиллеристы уничтожили два пункта управления дронами ВСУ у Федоровки. Также они поразили огневую точку боевиков, мешавшую продвижению наших военнослужащих.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.