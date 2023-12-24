ВС РФ уничтожили западные ЗРК на аэродроме в Хмельницкой области

Российские войска нанесли удар по французской и норвежской пусковым установкам.

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Российские Вооруженные силы нанесли удар по вражескому аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. О результатах удара сообщили в Министерстве обороны России.

Российскими войсками поражены две пусковые установки зенитных ракетных комплексов - норвежская NASAMS и французская Crotale-NG. Также ударам подверглась авиационная техника противника, средства навигационного обеспечения полетов и авиационные боеприпасы на аэродромах Канатово Кировоградской области и Днепр. В 127 районах поражена живая сила и техника ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что за неделю были нанесены 39 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по украинской военной инфраструктуре. Целью ударов стала украинская военная аэродромная инфраструктура, средства навигационного обеспечения полетов, базы горючего, места хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники врага.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов