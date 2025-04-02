Путин обсудил с главой Бурятии помощь участникам СВО

Президент Владимир Путин принял в Кремле главу Бурятии Алексея Цыденова.

Глава государства обсудил с руководителем региона социально-экономическое развитие региона, а также помощь участникам СВО и их семьям.

«У нас в республике в целом 48 мер поддержки, которые мы реализуем, чтобы ребята чувствовали себя спокойно, понимали, что дома все в порядке, в первую очередь с детьми, с родителями», - доложил президенту Цыденов.

Среди этих мер поддержки он упомянул бесплатное питание школьников всех возрастов и всех классов и бесплатный уход за родителями, требующими социального сопровождения.

Также Цыденов добавил, что в Бурятии с прошлого года введена полная компенсация затрат на ЖКХ для близких пропавших без вести военнослужащих.

Ранее губернатор Брянской области Алексей Богомаз рассказал «Звезде» о мерах поддержки участников СВО в этом регионе. В частности, он упомянул выплату двух миллионов рублей родственникам погибших.