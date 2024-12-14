Богомаз рассказал о мерах поддержки участников СВО в Брянской области

В Брянский области были приняты беспрецедентные меры поддержки военнослужащих, которые сейчас стоят на защите нашей страны. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в беседе со «Звездой».

«Я считаю, что в нашей Брянской области у нас приняты беспрецедентные меры поддержки тех, кто стоит на защите нашей страны. Мы помогаем семьям, приняты все меры поддержки для семей военнослужащих», - сказал губернатор корреспонденту Алексею Дегтяреву.

В частности, Богомаз рассказал о социальных выплатах, которые полагаются бойцам и их семьям.

«Если человек получает ранение, то он получает из основного бюджета от 100 до 400 тысяч рублей. Если, не дай Бог, человек умирает...,то мы из областного бюджета выплачиваем 2 млн рублей, и ежемесячно мать, отец и жена получают среднемесячную зарплату», - рассказал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что семьи тех, кто отдал самое дорогое в своей жизни, никогда не должны быть забыты. «Они не забыты государством, и они не забыты Брянской областью - там, где они живут», заключил Богомаз.