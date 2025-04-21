МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Не менее 12 человек погибли при ударе ВВС США по Сане

Около 30 человек пострадали, и сейчас спасатели продолжают искать людей под завалами.
Анастасия Бобылева 2025-04-21 03:32:17
© Фото: Стрингер, РИА Новости

В результате удара ВВС США по городу Сана в Йемене погибли 12 человек, еще 30 пострадали. Об этом сообщил Минздрав хуситов.

«По предварительным данным, число погибших в результате атаки США на рынок в районе Фарва возросло до 12, еще 30 человек получили ранения», - цитирует ведомство телеканал Al Masirah.

Согласно сообщению Минздрава, специалисты продолжают искать пострадавших под завалами. Также серьезный ущерб нанесен жилым домам и торговым точкам рынка.

Ранее американские военнослужащие уничтожили морской  порт Рас-Иса, который контролируется йеменским движением «Ансар Аллах». Сообщается, что этот порт использовали для поставок нефти.

#в стране и мире #сша #Йемен #удар #сана
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Северный десант
2
Высшая школа ПВО
3
Фрегаты 11356. Россия/Индия
4
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
5
Броневики СВО. Часть 1
6
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
7
Ми-8. Полет в Магадан
8
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
9
СВО. Батальон штурма и разграждения
10
Пожарные в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 