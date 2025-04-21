Не менее 12 человек погибли при ударе ВВС США по Сане

В результате удара ВВС США по городу Сана в Йемене погибли 12 человек, еще 30 пострадали. Об этом сообщил Минздрав хуситов.

«По предварительным данным, число погибших в результате атаки США на рынок в районе Фарва возросло до 12, еще 30 человек получили ранения», - цитирует ведомство телеканал Al Masirah.

Согласно сообщению Минздрава, специалисты продолжают искать пострадавших под завалами. Также серьезный ущерб нанесен жилым домам и торговым точкам рынка.

Ранее американские военнослужащие уничтожили морской порт Рас-Иса, который контролируется йеменским движением «Ансар Аллах». Сообщается, что этот порт использовали для поставок нефти.