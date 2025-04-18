Армия США уничтожила йеменский нефтяной порт Рас-Иса

Армия США уничтожила морской порт Рас-Иса, который контролируется радикальным йеменским движением «Ансар Аллах». Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США в социальной сети Х.

С их слов, ударами они планировали ослабить экономическую власть хуситов, продолжающих «эксплуатировать и причинять боль своим соотечественникам».

«Этот удар не был направлен на то, чтобы навредить народу Йемена, который справедливо хочет сбросить иго хуситов и жить мирно», - добавили в заявлении.

По информации ведомства, этот порт использовался для морской поставки нефти, которую движение хуситов использовало, как орудие контроля, они получали экономическую выгоду от присвоения прибыли от импорта.

«Прибыль от этих незаконных продаж напрямую финансирует и поддерживает террористические усилия хуситов», - прокомментировали в центральном командовании.

Помимо этого, в минздраве хуситов сообщили, что в результате авиаударов Америки по порту погибли 33 человека, раненых - 80.

Ранее в округе Бани-матар провинции Сана оказался под ударами ВВС США завод «Ас-Савари». Два человека погибли, еще десять получили ранения после удара по Йемену.