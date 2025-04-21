Синоптик сообщил о 30-летнем температурном рекорде на Пасху в Москве

В Москве воскресенье 20 апреля стало самым теплым за 30-летнюю историю метеонаблюдений. Пасха этого года отметилась температурным рекордом, когда воздух прогрелся до 24,4 градуса. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его данным, синоптики зафиксировали четвертое за текущий месяц максимальное значение температуры воздуха.

«В Москве установлен третий подряд, и четвертый в апреле, суточный рекорд максимальной температуры воздуха. По данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, к полудню воздух прогрелся до +24,4°, что выше прежнего достижения 1995 года почти на полградуса (0,4°)», - написал он в своем телеграм-канале.

Помимо Москвы, пасхальный полдень отметился рекордным максимумом в подмосковных Можайске и Коломне, а также в Калуге, Туле и Рязани.

Прежде Гидрометцентр России предупреждал жителей столичного региона, что воздух прогреется до 27 градусов. При этом ночью температура не опустится ниже 10 градусов.