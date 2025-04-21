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Синоптик сообщил о 30-летнем температурном рекорде на Пасху в Москве

Михаил Леус заявил, что к полудню воздух в Москве прогрелся до рекордных 24,4 градуса, что превысило значения 1995 года.
Дарина Криц 2025-04-21 02:45:38
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Москве воскресенье 20 апреля стало самым теплым за 30-летнюю историю метеонаблюдений. Пасха этого года отметилась температурным рекордом, когда воздух прогрелся до 24,4 градуса. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его данным, синоптики зафиксировали четвертое за текущий месяц максимальное значение температуры воздуха.

«В Москве установлен третий подряд, и четвертый в апреле, суточный рекорд максимальной температуры воздуха. По данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, к полудню воздух прогрелся до +24,4°, что выше прежнего достижения 1995 года почти на полградуса (0,4°)», - написал он в своем телеграм-канале.

Помимо Москвы, пасхальный полдень отметился рекордным максимумом в подмосковных Можайске и Коломне, а также в Калуге, Туле и Рязани.

Прежде Гидрометцентр России предупреждал жителей столичного региона, что воздух прогреется до 27 градусов. При этом ночью температура не опустится ниже 10 градусов.

#Москва #в стране и мире #Пасха #Погода #Михаил Леус #температурный рекорд
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