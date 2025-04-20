Гидрометцентр: воздух в Москве сегодня может прогреться до +27 градусов

Жителей столичного региона ожидает по настоящему летняя погода 20 апреля. Согласно прогнозам Гидрометцентра, воздух прогреется до +27 градусов. Возможны незначительные колебания, уточнили синоптики.

Небо будет ясным, осадков не ожидается. Ночные температуры составят 10 градусов выше ноля. Примерно такая же погода будет и в Московской области. Днем до +25-27 градусов, ночью до +7.

Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 6-11 метров в секунду.

Впрочем, радоваться приходу долгожданного тепла москвичам и гостям столицы придется недолго. Ранее руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что в середине следующей недели погода вернется к привычным апрельским значениям.

С его слов, волна аномального тепла сместится на юг Поволжья, а в центральных регионах незначительно похолодает.