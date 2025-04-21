Землетрясние магнитудой 5,5 произошло в Индонезии

На острове Серам в Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5. Об этом рассказали в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

В 18:19 по местному времени в 295 км к югу от города Соронг, в котором проживает 125 тысяч человек, произошел подземный толчок. Очаг залегал на глубине 34 км. Информации о жертвах и разрушениях нет.

Землетрясение магнитудой от 5 до 6 баллов считается ощутимым и может привести к серьезным последствиям. Так, 13 апреля на территории Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5,9. В результате бедствия полностью или частично разрушились почти 100 домов, еще десятки получили легкие повреждения.