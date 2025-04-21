МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Землетрясние магнитудой 5,5 произошло в Индонезии

Информации о разрушениях или жертвах нет.
Анастасия Бобылева 2025-04-21 02:18:04
© Фото: Ivan Damanik, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

На острове Серам в Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5. Об этом рассказали в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

В 18:19 по местному времени в 295 км к югу от города Соронг, в котором проживает 125 тысяч человек, произошел подземный толчок. Очаг залегал на глубине 34 км. Информации о жертвах и разрушениях нет.

Землетрясение магнитудой от 5 до 6 баллов считается ощутимым и может привести к серьезным последствиям. Так, 13 апреля на территории Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5,9. В результате бедствия полностью или частично разрушились почти 100 домов, еще десятки получили легкие повреждения.

#в стране и мире #землетрясение #индонезия #бедствие
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Северный десант
2
Высшая школа ПВО
3
Фрегаты 11356. Россия/Индия
4
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
5
Броневики СВО. Часть 1
6
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
7
Ми-8. Полет в Магадан
8
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
9
СВО. Батальон штурма и разграждения
10
Пожарные в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 