Почти 100 домов разрушились в Таджикистане в результате землетрясения

Около 100 домов в двух районах Таджикистана разрушились в результате землетрясения 13 апреля. Также несколько десятков зданий повреждены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве республики.

Жертвой землетрясения стал трехлетний ребенок в селе Уштурпаст. Его зажало стеной.

Предварительно, как сообщает КЧС, в пяти селах Раштатского района разрушились 40 домов, частично разрушены пять домов, три чайханы и одно вспомогательное здание школы.

«Всего в Таджикабадском районе, по предварительной информации, полностью разрушено 54 жилых дома, частично повреждено 45 домов, легкие повреждения получили 61 жилой дом и два здания среднего общеобразовательного учреждения, полностью повреждено 196 вспомогательных сооружений», - цитирует информагентство ведомство.

Напомним, 13 апреля землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали на территории Таджикистана. Толчки произошли в 07.24 мск на расстоянии около 170 км на юго-востоке от города Худжанд, в котором проживают более 198 тысяч человек.