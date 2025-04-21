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Захарова: Украина «бездарно» не использует шансы, которые дает ей РФ

По словам официального представителя МИД России, киевский режим системно действует в противоположном ключе.
Игнат Далакян 2025-04-21 15:14:49
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Украина «бездарно» не использует шансы, которые ей дают Российская Федерация и международное сообщество. Об этом заявила «Звезде» официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя нарушенное Киевом Пасхальное перемирие.

По словам дипломата, киевский режим системно действует в противоположном ключе.

«Это и есть его террористическая сущность», - отметила Захарова.

Она указала, что такой системный подход киевского режима становится очевидным.

«Российское руководство говорило о том, что они недоговороспособны. Сколько уже было таких примеров, давайте возьмем те же самые минские договоренности, 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам», - сказала официальный представитель МИД РФ.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что ВС РФ зафиксировали 4 900 нарушений Пасхального перемирия со стороны украинских войск. Российское военное ведомство сообщило, что ВСУ продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с использованием БПЛА по позициям российских Вооруженных сил.

#Россия #наш эксклюзив #Киевский режим #пасхальное перемирие
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