Украина «бездарно» не использует шансы, которые ей дают Российская Федерация и международное сообщество. Об этом заявила «Звезде» официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя нарушенное Киевом Пасхальное перемирие.

По словам дипломата, киевский режим системно действует в противоположном ключе.

«Это и есть его террористическая сущность», - отметила Захарова.

Она указала, что такой системный подход киевского режима становится очевидным.

«Российское руководство говорило о том, что они недоговороспособны. Сколько уже было таких примеров, давайте возьмем те же самые минские договоренности, 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам», - сказала официальный представитель МИД РФ.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что ВС РФ зафиксировали 4 900 нарушений Пасхального перемирия со стороны украинских войск. Российское военное ведомство сообщило, что ВСУ продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с использованием БПЛА по позициям российских Вооруженных сил.