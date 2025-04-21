Религиовед: происхождение пророчества о конце света после смерти 112-го папы неизвестно

Пророчество о конце света после смерти 112-го папы римского не относится к церковно-священным текстам, трактовать его можно по-разному и воспринимать серьезно не стоит. Об этом сообщил «Звезде» руководитель Центра по изучению проблем религии и общества ИЕ РАН Роман Лункин.

В Сети в связи со смертью папы римского Франциска вспомнили рукописи 900-летней давности, известные как «Пророчества о 112 верховных понтификах». Ирландский святой Малахия записал свои видения о будущем короткими фразами на латыни. Они предсказывают судьбу пап до конца света. Согласно книге, после смерти 112-го папы римского, кем и был Франциск, католическая церковь прекратит свое существование, а мир погрузится в хаос.

«Дело в том, что и в апокрифических текстах, то есть непризнанных церковью, но и в текстах святых часто вычитывают те пророчества, которые прямо не содержались. Поэтому тут могло появиться все что угодно. Другое дело, что апокалипсисы и конец времен, разрушение церкви предрекали в том числе критики папы Франциска, которые называли его еретиком», - выразил свое мнение эксперт.

Напомним, папа римский Франциск скончался 21 апреля в своей резиденции. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной понтифика.