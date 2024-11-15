Курсантов Краснодарского училища научили отражать кибератаки хакеров

В Краснодарском высшем военном училище готовят специалистов в сфере кибербезопасности. На киберполигоне курсанты учатся отражать кибератаки. Как учат незаметных бойцов, увидел наш корреспондент Григорий Онипер.

Статичные стенды киберполигона буквально оживают на глазах, когда имитируют компьютерную атаку, из зданий идет дым, поезда сходят с рельсов, а воду заполоняет нефтяное пятно. Эти макеты считаются уникальными не только в училище, но и во всей России.

На одном из стендов киберполигона показана копия завода по производству боеприпасов. По легенде, на него произошла компьютерная атака, из-за чего случился пожар. Задача курсанта не только обнаружить и устранить уязвимость, но и не допустить последующих атак.

«В различных информационных системах независимо от отрасли и применения имеются уязвимости, которые необходимо своевременно обнаруживать и устранять. Благодаря этому достигается защищенность данных объектов», - рассказывает начальник отдела «Киберполигон» Дмитрий.

Борьба с интернет-атаками происходит в одном из классов учебного заведения. Курсанты общими усилиями находят уязвимость и устраняют ее за считаные минуты. Так они смогли ликвидировать «возгорание» на складе по производству боеприпасов.

«Стенды имеют практическую ценность, благодаря им мы наглядно видим, как проходит кибератака. А также в будущем создаем предпосылки, чтобы не допускать подобных инцидентов», - говорит курсант 5-го курса Артем.

Будущие офицеры уделяют особое внимание изучению передового опыта. Курсанты бок о бок с участниками СВО изучают БПЛА, способы противодействовать им, перехватывать и получать из них информацию о противнике.

Николай поступил в военное училище два года назад из зоны СВО. Сейчас вспоминает, как на одной из боевых вылазок он и его отряд захватили двух пленных и удерживали опорный пункт противника в течение четырех часов, пока по ним работали артиллерия и авиация ВСУ. Он сам и пятеро сослуживцев получили ранения, но Николай смог эвакуировать всю группу, за что удостоился медали «За отвагу».

«После ранения я был на восстановлении и про Краснодарское училище знал. Будучи разведчиком, я знал, насколько важна информация. А попав в зону проведения СВО, я понял, насколько важно ее защищать», - говорит Николай.

Работу выпускников учебного заведения посторонний человек никогда не увидит. Защитить информацию - значит не позволить врагу перехватить важные сообщения, противостоять интернет-атакам и сохранить самые секретные сведения.

Сегодня училищу исполняется 95 лет. Его выпускники всегда были и остаются востребованными. Их профессионализм помогает успешно решать все поставленные задачи как в мирное, так и в военное время.

Ранее Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова отметило 106-ю годовщину со дня основания. Звание Героя России получил 141 выпускник, 55 из них - в ходе СВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.