Адвокаты: сестер Хачатурян могут признать невиновными после приговора отцу

Сестер Хачатурян могут признать невиновными или же их дело переквалифицируют в необходимую оборону после признания вины их отца. Решение зависит от СК, сообщили адвокаты девушек Алексей Паршин и Ярослав Пакулин.

«Это (признание Михаила Хачатуряна виновным. - Прим. ред.) может стать причиной для переквалификации их деяний или для признания их невиновными и освобождения от уголовной ответственности в связи с необходимой обороной. Ждем от СК дальнейших действий и решений по судьбе девушек», - сказали правозащитники.

Ранее сообщалось, что Михаила Хачатуряна посмертно признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении нескольких лиц, а также изготовлении и распространении порнографии в Интернете.

Напомним, 27 июля 2018 года Хачатурян был убит своими дочерьми. По версии следствия, он издевался над дочерьми и насиловал их. Экспертиза установила у убитого наклонности педофильского характера. В ее рамках специалисты изучили документацию и опросили медперсонал учреждения, в котором он стационарно лечился. В 2021 году сестер признали потерпевшими по делу о насилии со стороны их отца.