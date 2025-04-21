МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Обвинявшегося в насилии над дочерьми Михаила Хачатуряна посмертно признали виновным

Три дочери Хачатуряна зарезали его в июле 2018 года, их судили, но затем признали потерпевшими.
Анна Касаткина 2025-04-21 12:07:00
© Фото: CHROMORANGE Bilderbox Globallookpress

Обвинявшегося в насилии над дочерьми Михаила Хачатуряна посмертно признали виновным в Бутырском суде. Мужчину судили по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении нескольких лиц, а также изготовление и распространение порнографии в интернете.

В свою очередь сестра погибшего Наира заявила о своем несогласии с приговором суда. По ее мнению, Михаил не совершал ничего из того, в чем его обвинили.

«Мнение у нас такое: они оговорили своего отца. Мы с этим категорически не согласны», - подчеркнула она.

В июле 2018 года три девушки зарезали своего отца в Москве. Дочерей задержали и поместили в СИЗО, но позже наказание смягчили, а с девушек сняли электронные браслеты. В 2021 году сестер Хачатурян признали потерпевшими. По версии следствия, они напали на отца с ножом из-за постоянных издевательств и насилия с его стороны.

Несмотря на это, следствие оставило девушкам самую строгую квалификацию, указав, что эти факты - смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура не согласилась с решением, она потребовала переквалифицировать обвинение на самооборону, но все же утвердила обвинительное заключение.

В 2023 году Мосгорсуд вернул оба дела об убийстве - на старших сестер и младшую. Дело Михаила Хачатуряна же передали для посмертного рассмотрения в суд.

#убийство #насилие #обвинение #Михаил Хачатурян #посмертно обвинили
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Северный десант
2
Высшая школа ПВО
3
Фрегаты 11356. Россия/Индия
4
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
5
Броневики СВО. Часть 1
6
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
7
Ми-8. Полет в Магадан
8
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
9
СВО. Батальон штурма и разграждения
10
Пожарные в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 