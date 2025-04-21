Обвинявшегося в насилии над дочерьми Михаила Хачатуряна посмертно признали виновным в Бутырском суде. Мужчину судили по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении нескольких лиц, а также изготовление и распространение порнографии в интернете.

В свою очередь сестра погибшего Наира заявила о своем несогласии с приговором суда. По ее мнению, Михаил не совершал ничего из того, в чем его обвинили.

«Мнение у нас такое: они оговорили своего отца. Мы с этим категорически не согласны», - подчеркнула она.

В июле 2018 года три девушки зарезали своего отца в Москве. Дочерей задержали и поместили в СИЗО, но позже наказание смягчили, а с девушек сняли электронные браслеты. В 2021 году сестер Хачатурян признали потерпевшими. По версии следствия, они напали на отца с ножом из-за постоянных издевательств и насилия с его стороны.

Несмотря на это, следствие оставило девушкам самую строгую квалификацию, указав, что эти факты - смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура не согласилась с решением, она потребовала переквалифицировать обвинение на самооборону, но все же утвердила обвинительное заключение.

В 2023 году Мосгорсуд вернул оба дела об убийстве - на старших сестер и младшую. Дело Михаила Хачатуряна же передали для посмертного рассмотрения в суд.