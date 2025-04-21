Внебиржевой курс доллара упал ниже 80 рублей впервые с 2024 года

Внебиржевой курс доллара впервые с 2024 года опустился ниже 80 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Уточняется, что на момент закрытия торгов доллар максимально опускался до отметки в 79,84 рубля. По сравнению с предыдущим закрытием (80,21 рубля - Прим. Ред.), он падал на 39 копеек.

По данным Bloomberg, на фоне продолжающегося ослабления доллара изменениям также подверглась и цена на золото. Так, стоимость драгоценного металла за тройскую унцию выросла до $3400, превысив исторический максимум.

Ранее председатель комиссии по финансовым технологиям Совета Торгово-примышленной палаты России Роман Прохоров допустил, что доллар вернется к отметке в 90 рублей.