Эксперт заявил, что курс доллара вернется к значению 90 рублей

Равновесное значение доллара с точки зрения экономики - не ниже 90 рублей, заявил «Звезде» председатель комиссии по финансовым технологиям Совета Торгово-примышленной палаты России Роман Прохоров. По его словам, американская валюта вернется к этому показателю.

«Я думаю, что сейчас правительство и ЦБ предпримут меры по прекращению усиления рубля, потому что курс не соответствует заложенным в бюджете параметрам», - сказал эксперт.

Прохоров отметил, что курс доллара - «сильно квазирыночный». Его значение устанавливается небиржевыми сделками, которые анализирует Центральный Банк.

«На него оказывает влияние большое количество факторов, не экономических, а скорее политических. Сейчас активную роль играет потепление в международных отношениях, прежде всего с США», - рассказал специалист.

Ранее курс доллара на российском межбанковском рынке опускался ниже 84 рублей впервые с 20 июня 2024 года.