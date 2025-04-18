Заходили по погоде: как штурмовики ВС РФ освободили Преображенку

Наши ударные беспилотники громят опорники противника в селе Преображенка. Сбросами и дронами-камикадзе удалось попасть не только в дома и подвалы, где прятался враг, но и сжечь натовскую технику.

«На подступах мы видели технику, что подъезжает к нам. Мы это передавали расчетам FPV. Они летели уничтожать технику противника. Заезжал бронеавтомобиль американский MaxxPro. Наехал на противотанковую мину и встал. В дальнейшем, чтоб его не эвакуировали и против нас не использовали, мы отправили FPV-дрон на оптоволокне», - рассказал оператор БПЛА, наводчик с позывным Скат.

И только после того как по вражеским позициям отработали дроноводы, танкисты и артиллеристы 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр», начался штурм населенного пункта.

Наши штурмовики работают малыми группами по четыре человека. Заходят с разных сторон, используя фактор внезапности - чтобы рывком выйти на позиции противника.

Штурм длился несколько дней. Группы прошли более 10 километров, скрытно пересекая открытые участки местности. Чтобы зайти в саму Преображенку, пришлось ждать погоды - тумана и дождя.

«Заходили по погоде. Когда погода позволяла, мы двигались, малыми группами передвигались. Противник, конечно, ждал, сопротивлялся, отбивался. Мы справились, он побежал», - говорит замкомандира взвода Александр Рудаков.

Каждую нашу группу вели с неба, контролируя продвижение с беспилотника-разведчика. А штурмовикам заранее пришлось отказаться от радиопереговоров - все команды передавать только свистом. И расчет на внезапность себя оправдал.

«Они начали окапываться там, готовить блиндажи, завозили материалы. Но они еще не успели закрепиться. Сидели в домах, поэтому нам легче было выбить их оттуда. Потому что мы визуально понимали, где они сидят», - рассказал командир роты Нагимьян Ильбулов.

Нашим штурмовикам удалось взять в плен несколько военнослужащих ВСУ из 72-й механизированной бригады. Правда, вывести их из Преображенки удалось не сразу - пришлось прятать пленных в блиндаже от атак украинских FPV-дронов.

«Я уверен, что если бы наше командование узнало, что мы сидим с ребятами из РФ в этом окопе, которые нас взяли в плен, и что мы уже в плену - они б по-любому нас отработали бы эфпивишкой, минометкой. Потому что они не считают нас за людей», - говорит военнопленный Николай Ясковец.

Преображенка расположена всего в 6 километрах от границы с Днепропетровской областью и в 20 километрах от Красноармейска. Освобождение села позволяет нашим войскам охватить один из последних здесь крупных укрепрайонов ВСУ с юго-запада и продолжить уверенное движение вперед.