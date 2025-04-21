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Украинские боевики выпустили 33 боеприпаса по ДНР за сутки

ВСУ обстреляли территорию республики девять раз, несмотря на пасхальное перемирие.
Анастасия Бобылева 2025-04-21 01:03:02
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

Украинские националисты обстреляли ДНР девять раз за сутки, выпустив 33 боеприпаса, несмотря на пасхальное перемирие. Об атаках ВСУ сообщило управление правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины.

«Девять вооруженных атак на горловском направлении. Всего выпущено 33 единицы различных боеприпасов», - говорится в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что в результате действий боевиков один мирный житель получил ранение.

Ранее Минобороны России сообщило о нарушениях пасхального перемирия со стороны ВСУ.  В ночь на 20 апреля противник применил 48 БПЛА, один из них пытался атаковать территорию Крыма.

#в стране и мире #ДНР #ВСУ #Обстрел
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