Расчет 152-мм буксируемой пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» нанес точный удар по пункту временной дислокации и живой силе противника в Херсонской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ и публикует кадры боевой работы.

Воздушная разведка выявила место временной дислокации ВСУ в жилых постройках. Координаты оперативно передали артиллерийскому расчету. Артиллеристы получили команду и в считаные минуты подготовили орудие. Точным выстрелом пункт временной дислокации и укрывшиеся в нем боевики ВСУ были уничтожены.

Высокая точность и мощность 152-мм снарядов позволяют эффективно поражать технику, укрепления и временные позиции ВСУ.

Группировка войск «Днепр» продолжает уничтожать укрепленные объекты, артиллерию и живую силу противника, препятствуя ротации подразделений ВСУ и лишая их возможности маневра. Применение «Гиацинтов» позволяет российским войскам подавлять активность противника и обеспечивая преимущество на Херсонском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.