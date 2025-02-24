МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Артиллерия уничтожила пункт дислокации ВСУ в Херсонской области

Военнослужащие получили команду на боевую работу, в считаные минуты зарядили орудие, навелись и точным выстрелом уничтожили пункт временной дислокации и боевиков, укрывшихся в жилых постройках.
2025-02-24 16:02:25
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет 152-мм буксируемой пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» нанес точный удар по пункту временной дислокации и живой силе противника в Херсонской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ и публикует кадры боевой работы.

Воздушная разведка выявила место временной дислокации ВСУ в жилых постройках. Координаты оперативно передали артиллерийскому расчету. Артиллеристы получили команду и в считаные минуты подготовили орудие. Точным выстрелом пункт временной дислокации и укрывшиеся в нем боевики ВСУ были уничтожены.

Высокая точность и мощность 152-мм снарядов позволяют эффективно поражать технику, укрепления и временные позиции ВСУ.

Группировка войск «Днепр» продолжает уничтожать укрепленные объекты, артиллерию и живую силу противника, препятствуя ротации подразделений ВСУ и лишая их возможности маневра. Применение «Гиацинтов» позволяет российским войскам подавлять активность противника и обеспечивая преимущество на Херсонском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #МО РФ #Гиацинт
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Батальон штурма и разграждения
2
Пожарные в зоне СВО
3
Танковые двигатели. Дизельные
4
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
5
СВО. Инженерные войска
6
Военная приемка во Вьетнаме
7
Народный ОПК
8
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
9
МиГ. 85 лет в строю
10
Военная приемка в Китае
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 