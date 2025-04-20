Россиян предупредили о новой схеме мошенников с признанием в обмане

Телефонные мошенники придумали новый способ обмана. Они звонят людям и признаются в том, что обманули их. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Злоумышленник делает следующее: звонит и представляется сотрудником мобильного оператора, сообщая жертве, что заканчивается срок действия договора на оказание услуг связи, а для его продления нужно назвать код из СМС. Эта схема уже не новая, но аферисты «усовершенствовали» ее.

После того, как человек продиктовал мошеннику код, который пришел к нему в сообщении, звонящий открыто заявляет, что обманул его. Такие уловки сделаны для того, чтобы запугать человека и обманом заставить его действовать по указке других звонящих.

После таких звонков с потенциальной жертвой связываются якобы сотрудники правоохранительных органов, Росфинмониторинга и портала «Госуслуги», под чьими именами скрываются еще одни мошенники. Они дают инструкции по «спасению» денег, советуя перевести их на якобы безопасный счет, и поймать аферистов, которые «договорились» с сотрудниками банка.

В связи с этим МВД России призывает быть бдительными и не поддаваться манипуляциям злоумышленников.

Ранее сообщалось о еще одной мошеннической схеме: злоумышленники представляются начинающими фотографами и ищут своих моделей по социальным сетям, после чего предлагают им провести фотосессию на выгодных условиях. От модели требуется оплатить только аренду студии. После согласия на «съемку» жертву направляют на сторонний сайт, якобы относящийся к платежному сервису, где для проведения оплаты нужно указать данные банковской карты и для подтверждения «платежа» ввести код из СМС. После этого деньги с карты «улетают» в карман мошенникам.