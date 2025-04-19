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В МВД раскрыли новую схему мошенников с фейковыми фотосессиями

Главная задача злоумышленников - навязать своей жертве фальшивый домен платежного сервиса и заставить ввести данные карты и одноразовый код из СМС, после чего они получают доступ к ее банковским счетам.
Ян Брацкий 2025-04-19 04:11:50
© Фото: Rolf Vennenbernd dpa Global Look Press

Мошенники освоили новую схему хищения денег под предлогом организации и проведения фотосессий. Суть схемы раскрыли в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Злоумышленники представляются начинающими фотографами. Своих моделей они ищут по социальным сетям, после чего предлагают им провести фотосессию на выгодных условиях. Девушке требуется оплатить только аренду студии.

Когда жертва дает принципиальное согласие ей приходит ссылка на одно из «проверенных» мест, где можно провести съемку. Также ей предлагают оплатить услуги стилиста, выбрать дату и время сессии, пишет ТАСС.

«Затем потенциальную жертву направляют на другой домен, якобы относящийся к платежному сервису, где для проведения оплаты необходимо указать данные карты. После ввода одноразового кода из СМС для подтверждения операции злоумышленники получают полную информацию обо всех реквизитах и выводят деньги с чужого счета», - сообщают в МВД.

Это не единственная относительно новая схема обмана россиян. Если услугами профессиональных фотографов пользуются далеко не все, то сообщения от «Госуслуг» не оставит равнодушным никого.

Жертвам обмана стали приходить сообщения якобы от сервиса, что в их аккаунт пытается войти посторонний. Потом на почту потерпевшему приходит сообщение, что аккаунт взломан.

Расчет злоумышленников на то, что человек впадет в панику и им будет проще манипулировать. В фейковом письме указаны телефонные номера мнимой службы поддержки, с которой жертва связывается и указаниям которой следует в дальнейшем.

#банковская карта #Мошенники #обман #Фотосессия #МВД России
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