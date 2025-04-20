Бойцы группировки «Восток» приняли участие в пасхальном богослужении в ДНР

Православные военнослужащие группировки войск «Восток» приняли участие в богослужении в честь праздника Светлой Пасхи в тыловом районе специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны России.

Богослужение провел помощник главного священника протоиерей Петр Гриценко. Он также поздравил военнослужащих с главным христианским праздником.

«Мы страна православная, христианская. Пасха — главный праздник. Здесь, в зоне СВО, это особенно близко. Бойцы на передовой — люди крещеные, многие выросли в христианской традиции. Даже те, кто не был воцерковлен, здесь обретают дух веры. Русский дух — это дух Христов, дух бессмертия, который Господь даровал через свои страдания и Воскресение», — отметил протоиерей.

Мероприятие объединило военных, подчеркнув духовную сплоченность и силу национальных традиций.

Ранее сообщалось, что нашим бойцам на передовую доставили куличи, испеченные не только по ГОСТ, но и по семейным рецептам.

По данным российского оборонного ведомства, каждый военнослужащий, независимо от места дислокации, получил возможность почувствовать домашнюю атмосферу этого светлого праздника.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.