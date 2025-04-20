«Союз МС-26» с Овчининым, Вагнером и Петтитом приземлился в Казахстане

Российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также их американский коллега Дональд Петтит благополучно вернулись на Землю после работы на Международной космической станции.

Спускаемая капсула корабля «Союз МС-26» приземлилась в казахстанской степи, трансляцию посадки вел Роскосмос.

Около шести с половиной часов назад экипаж перешел на корабль, задраил люки между ним и МКС и начал подготовку к возвращению. Примерно в 00:56 по московскому времени «Союз» отстыковался и начал медленно отдаляться от станции.

На орбите Овчинин, Вагнер и Петтит находились с 11 сентября 2024 года. За это время россияне провели более 40 экспериментов и один раз вышли в открытый космос.

Там они установили рентгеновский спектрометр «Мониторинг всего неба», благодаря которому ученые смогут измерять фоновое рентгеновское излучение.