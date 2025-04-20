«Союз МС-26» с россиянами и американцем на борту отстыковался от МКС

Российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер и американский астронавт Дональд Петтит вернутся на Землю с Международной космической станции на корабле «Союз МС-26» 20 апреля.

Экипаж уже находится в корабле. Переходные люки между «Союзом» и станцией были закрыты примерно в 22.00 по московскому времени 19 апреля.

Отмечается, что в 00.56 по московскому времени корабль уже отстыковался от МКС и начал медленно от нее отдаляться. Когда наберется безопасное расстояние от станции, будет включена его двигательная установка, с помощью которой наберется нужный импульс для сведения с орбиты. После этого корабль войдет в плотные слои атмосферы и разделится на отсеки. Предварительно, его спускаемый аппарат в 4.21 по мск уже приземлится в Казахстане.

Напомним, ракета с кораблем «Союз МС-26» стартовала 11 сентября 2024 года с космодрома Байконур. Спустя три часа он пристыковался к Международной космической станции. Сначала планировалась, что Вагнер, Овчинин и Петтит проведут на МКС 202 суток, но в итоге экспедицию продлили.

За то время, пока космонавты находились на экспедиции, они успели провести более 40 экспериментов. Помимо этого, они выполнили выход в открытый космос, который состоялся 19-20 декабря. Вагнер с Овчининым установили рентгеновский спектрометр «Мониторинг всего неба». Благодаря этому оборудованию ученые планируют измерить фоновое рентгеновское излучение.