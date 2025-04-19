Москвичей предупредили о скором уходе летнего тепла из столицы

В Центральной России погода вернется к своей апрельской норме в середине следующей недели. Об этом сообщает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, аномально теплая погода переместится на юг Поволжья. А в европейской части страны понижение температуры начнется со среды следующей недели.

«Теплая погода сохранится на самом юго-востоке европейской территории – в Астраханской, Волгоградской областях, на юге других регионов Приволжского федерального округа – туда переместиться очаг тепла», - передает слова специалиста РИА Новости.

Так, в центральных регионах России в среду днем ожидается от 10 до 15 градусов тепла.

Ранее в разговоре со «Звездой» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова пообещала москвичам июньскую погоду на Пасху. Ожидается, что в выходные температура будет за +20 градусов.