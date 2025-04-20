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Bloomberg: пошлины Трампа могут привести к ухудшению прогнозов МВФ

По словам агентства, над миром сгустились тучи после начала торговой войны, мировая экономика вот-вот испытает на себе первые удары.
Дарья Ситникова 2025-04-20 03:51:10
© Фото: Soeren Stache dpa Global Look Press

Торговые пошлины, которые ввела администрация президента США Дональда Трампа, могут привести к понижению прогноза Международным валютным фондом роста мировой экономики. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Со слов агентства, после того, как Трамп объявил торговую войну, над миром сгустились тучи, которые маловероятно рассеются в скором времени. По их мнению, мировая экономика уже вот-вот может испытать на себе первые ударные волны из-за тарифной политики Вашингтона.

Отмечается, что в связи с происходящим ВМФ в следующий вторник может объявить об ухудшении прогноза роста мировой экономики.

Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила, что мировая экономика замедлится из-за перезагрузки мировой торговли под руководством США. Также в некоторых странах может произойти рост инфляции. По ее словам, рецессия не прогнозируется.

#сша #МВФ #торговая война #мировая экономика #пошлины
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