Глава МВФ заявила, что мировая торговая система замедляется

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила, что мировая экономика замедлится из-за «перезагрузки» мировой торговли под руководством США. Но рецессия, по ее словам, не прогнозируется, пишет Bloomberg.

Всплеск протекционизма, вызванный тарифной политикой президента США Дональда Трампа, приведет к «дорогостоящей неопределенности», замедлению активности и снижению производительности, предупредила директор-распорядитель МВФ.

По ее словам, в некоторых странах будет наблюдаться более высокая инфляция.

Нынешнее выступление Георгиевой резко отличается по тону от прогноза МВФ, сделанного в этом году. Тогда фонд повысил свой прогноз роста мирового ВВП на 2025 год до 3,3%. Это произошло перед инаугурацией Трампа на фоне более высоких, чем ожидалось, темпов экономического роста США.

Германия может потерять из-за пошлин Трампа €290 млрд к 2028 году, сообщила ранее газета Handelsblatt со ссылкой на исследование Немецкого экономического института.