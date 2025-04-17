МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Глава МВФ заявила, что мировая торговая система замедляется

По словам Георгиевой, в некоторых странах будет наблюдаться более высокая инфляция.
Владимир Рубанов 2025-04-17 22:45:06
© Фото: Benno Schwinghammer dpa, Global Look Press

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила, что мировая экономика замедлится из-за «перезагрузки» мировой торговли под руководством США. Но рецессия, по ее словам, не прогнозируется, пишет Bloomberg.

Всплеск протекционизма, вызванный тарифной политикой президента США Дональда Трампа, приведет к «дорогостоящей неопределенности», замедлению активности и снижению производительности, предупредила директор-распорядитель МВФ.

По ее словам, в некоторых странах будет наблюдаться более высокая инфляция.

Нынешнее выступление Георгиевой резко отличается по тону от прогноза МВФ, сделанного в этом году. Тогда фонд повысил свой прогноз роста мирового ВВП на 2025 год до 3,3%. Это произошло перед инаугурацией Трампа на фоне более высоких, чем ожидалось, темпов экономического роста США.

Германия может потерять из-за пошлин Трампа €290 млрд к 2028 году, сообщила ранее газета Handelsblatt со ссылкой на исследование Немецкого экономического института.

#Экономика #сша #МВФ #пошлины #торговля #Кристалина Георгиева
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Высшая школа ПВО
2
Фрегаты 11356. Россия/Индия
3
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
4
Броневики СВО. Часть 1
5
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
6
Ми-8. Полет в Магадан
7
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
8
СВО. Батальон штурма и разграждения
9
Пожарные в зоне СВО
10
Танковые двигатели. Дизельные
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 