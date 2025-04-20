В Татарстане погиб пассажир квадроцикла, которым управляла девочка-подросток

На одной из трасс в Татарстане произошла дорожная авария с участием подростка. По дороге двигался квадроцикл, которым управляла 15-летняя девушка. Она выехала с разделительной полосы, после чего столкнулась с легковым автомобилем Skoda.

Как сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции МВД, за рулем автомобиля находился водитель 1984 года рождения. Из-за столкновения двух транспортных средств погиб пассажир квадроцикла - подросток 12-ти лет.

«В результате девочка-водитель квадроцикла получила тяжелые травмы. Пассажир квадроцикла, 12-летний мальчик, скончался», - уточнили в ведомстве.

Смертельное ДТП произошло в Пестречинском районе. На месте работают автоинспекторы, устанавливаются все причины произошедшего.

Этим же вечером в Нижегородской области автомобиль влетел в остановку у дороги. Инцидент случился на трассе Сосновское - Мухтолово, когда водитель «Лады» не справился с управлением авто и врезался в остановочный пункт.