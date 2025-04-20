На трассе в Нижегородской области автомобиль влетел в остановку

В Нижегородской области автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, в результате пассажиры авто пострадали, сообщили в региональной прокуратуре. Жертв в ДТП нет.

Всех пострадавших доставили в медучреждение, среди них - двое несовершеннолетних, уточнили в СУ СК по области. Следователи проведут проверку случившегося.

«Сегодня на трассе Сосновское - Мухтолово водитель автомобиля марки “Лада”, не справившись с управлением, совершил наезд на павильон остановки общественного транспорта», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

ДТП произошло в воскресенье, 20 апреля, днем. Сообщается, что ситуация также находится на контроле прокуратуры.