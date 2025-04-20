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В ЦАХАЛ сообщили об уничтожении поставщика оружия для «Хезболлы»

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации заместителя главы подразделения 4400.
Владимир Рубанов 2025-04-20 22:21:31
© Фото: Taher Abu Hamdan XinHua, Global Look Press

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации Хусейна Али Насра, заместителя главы подразделения 4400 «Хезболлы». Наср занимался контрабандой оружия и финансовых средств в Ливан для восстановления военного потенциала организации, говорится в сообщении военных.

Как сообщается, он сотрудничал с иранскими контрагентами, в том числе для поставок через международный аэропорт Бейрута.

В ходе операции «Северные стрелы» ВВС Израиля нанесли удары, чтобы прекратить текущую деятельность подразделения 4400 и нарушить маршруты контрабанды оружия, сообщили в ЦАХАЛ.

Позже Израиль нанес удар по пусковым установкам и военной инфраструктуре «Хезболлы» в ливанской Набатии. Кроме того, израильская армия ликвидировала в районе Хула на юге Ливана человека, который возглавлял инженерное подразделение «Хезболлы».

Эти действия «Хезболлы» представляют собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном и представляют угрозу для израильского гражданского населения, заявили израильские военные.

Осенью 2024 года израильская армия уничтожила Хасана Насраллу, генерального секретаря группировки, и Али Караки, командира южного командования, а также других военачальников.

В ноябре Израиль и «Хезболла» заключили перемирие. Израиль должен поэтапно вывести войска из Ливана и передать позиции ливанским военным. Однако впоследствии были зафиксированы обстрелы Израиля и удары Израиля по Ливану. Израильские войска остались в пяти стратегических точках.

#боевики #Израиль #Хезболла #ливан #арабо-израильский конфликт
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