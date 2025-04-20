Фактор стабильности в мире: чем определены отношения РФ и КНР

В преддверии 80-летия Великой Победы в посольстве Китайской народной Республики в Москве провели вечер, посвященный сохранению исторической памяти. Мероприятие собрало внуков и детей советских бойцов и военачальников, воевавших в Китае в годы Второй мировой войны и помогавших китайскому народу в сопротивлении японским захватчикам.

«Мы были союзниками в борьбе с немецким фашизмом и японским милитаризмом, приняли на себя их главный удар, прошли через трагические испытания, понесли наибольшие людские потери. Помощь Советского Союза Китаю в годы Второй мировой была важнейшим условием для успешной борьбы Китая против японских милитаристов, а японско-китайская война 1937-1945 стала одним из решающих факторов, повлиявших на отказ Японии от нападения на СССР. Победа была бы трудно достижима без организации взаимного сотрудничества», - прокомментировал заместитель министра обороны России Александр Фомин.

Для народа Китая эта война, длившаяся с 1937 года по 1945 год, как для нас Великая Отечественная. Она началась за два года до того, как вермахт вторгся в Польшу. Названия величайших сражений этой войны и 35 миллионов погибших в ней для граждан Китая такая же мощная часть исторического кода и коллективной памяти.

И роль советских солдат в этой освободительной войне в Китае помнят и ценят. После того, как в мае 1945 года СССР разгромил врага в Берлине, отдельные силы и части Красной Армии были переброшены на восток, и вступление в войну СССР на этом направлении ускорило окончательный разгром и поражение Японии.

В этом году, когда меньше, чем через месяц, мы будет отмечать 80-летие победы в нашей Отечественной войне, а осенью и окончание Второй мировой войны - внимание к этим событиям, ветеранам и их наследникам, конечно, особое и на высшем уровне.

В Москве 9 мая на Параде Победы на Красной площади ожидают председателя КНР Си Цзиньпина, а президент России Владимир Путин будет почетным гостем на торжествах в Пекине в сентябре.

«В китайском языке есть такое слово, которое значит добрососедские отношения, или просто добрососедство. Историей и географией определено нам жить рядом. Поэтому неизбежно, как и любых стран соседей, а тем более больших стран, таких как Китай, Россия, неизбежно возникает определенная специфика отношений. Россия и Китай и их отношения являются своего рода фактором стабильности в нынешней бурной международной обстановке», - отметил бывший посол РФ в КНР Андрей Денисов.

О героях былых времен и современном стратегическом партнерстве России и Китая смотрите в сюжете Дианы Сирази для программы «Главное с Ольгой Беловой».