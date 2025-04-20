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Politico: американский бизнес «уперся в стену» в борьбе с пошлинами

У предпринимателей нет для этого механизмов, потому что решения принимает лишь один человек - сам глава Белого дома, говорится в статье.
Владимир Рубанов 2025-04-20 16:29:07
© Фото: Jimin Kim Keystone Press Agency, Global Look Press

Американские компании пытаются получить исключения для себя из введенных президентом Дональдом Трампом пошлин на импорт из Китая, пишет Politico. Однако у бизнеса нет для этого механизмов, потому что решения принимает лишь один человек - сам глава Белого дома.

«Если вы не являетесь компанией, которая может шептать на ухо президенту или совершить поездку в Мар-а-Лаго, то вы как бы выброшены из процесса на данный момент», - сказал изданию один представитель бизнеса, связанный с администрацией Трампа.

Автомобильные компании, производители игрушек, фермеры и розничные сети лоббируют свою деятельность в американской администрации, говорится в статье. Они пытаются получить для себя особые условия и помощь.

Но большинство предприятий и отраслей пока упираются в стену. Предприниматели считают, что так будет продолжаться, пока президент не поймет, что надвигается настоящий кризис.

Трамп настаивал на том, что в его торговой войне не будет никакого особого обращения. Но потом освободил от пошлин значительную часть электронных товаров. Однако другим отраслям пока не повезло.

Если президент начнет предоставлять особые условия многочисленным отраслям, это может подорвать его цель по восстановлению рабочих мест в обрабатывающей промышленности, говорится в статье.

Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении базовых пошлин на товары из всех стран мира. Введенные в этот же день повышенные взаимные тарифы против десятков стран позже были поставлены на паузу на 90 дней. Пошлины против китайских товаров после нескольких раундов повышения выросли до 145%. Ответные тарифы Пекина выросли до 125%.

#Китай #Экономика #в стране и мире #сша #Дональд Трамп #бизнес #пошлины #товары #тарифная война
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