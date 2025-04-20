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Вильфанд: такого тепла в Москве не было за всю историю метеонаблюдений

В выходные погода в Москве превысила 25 градусов тепла, она объясняется перемещением воздушными массами из Турции, Ближнего Востока, Средиземного моря, пояснил научный руководитель Гидрометцентра России.
Лиза Губина 2025-04-20 15:50:03
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Летняя жара, которая установилась в Москве на этой неделе, является рекордной для столичного региона за всю историю метеонаблюдений, она характерна для второй половины июля, заявил в беседе со «Звездой» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В субботу и воскресенье градусники термометров поднялись выше 25 градусов тепла, прогнозируется вплоть до +27.

«Никогда такого не было. Небывалая жара. Температуры, превышающие 22 градуса, наблюдались только в 1920 и 1921 годах, теперь они перекрыты», - сообщил специалист.

Он объяснил подобную аномалию перемещением воздушными массами из Турции, Ближнего Востока, Средиземного моря и севера африканского континента, где очень жарко.

«Такие температуры, которые наблюдались вчера и сегодня и будут в понедельник, вторник и среду, по климату не соответствуют апрельской погоде, но они также не соответствуют не только майской, но и июньской погоде», - обратил внимание метеоролог.

Тепло задержится в столице до среды, начиная с четверга температуры начнет понижаться до 10-15 градусов, спрогнозировал Вильфанд. В четверг также возможны кратковременные дожди.

#Москва #Погода #Жара #Апрель #Роман Вильфанд #наш эксклюзив
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