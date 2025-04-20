В Белгородской области при атаке дрона пострадали два ребенка и женщина

Украинские боевики атаковали белгородское село Нечаевка. В результате атаки беспилотника пострадали женщина и двое детей. Об этом сегодня сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Все находятся сейчас в больнице. Им оказывается помощь. Мы видим, что у врага нет ничего человеческого... Оператор дрона видел, что пытается убить детей», - сказал глав региона.

Он призвал жителей приграничья отложить поход на кладбища. Губернатор заверил, что обязательно будет время посетить могилы усопших родственников.

Напомним, ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило о нарушениях пасхального перемирия со стороны ВСУ.