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В Белгородской области при атаке дрона пострадали два ребенка и женщина

Боевики атаковали село Нечаевка.
Сергей Лебедев 2025-04-20 14:31:18
© Фото: Nikolay Gyngazo, Global Look Press

Украинские боевики атаковали белгородское село Нечаевка. В результате атаки беспилотника пострадали женщина и двое детей. Об этом сегодня сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Все находятся сейчас в больнице. Им оказывается помощь. Мы видим, что у врага нет ничего человеческого... Оператор дрона видел, что пытается убить детей», - сказал глав региона.

Он призвал жителей приграничья отложить поход на кладбища. Губернатор заверил, что обязательно будет время посетить могилы усопших родственников.

Напомним, ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило о нарушениях пасхального перемирия со стороны ВСУ.

#в стране и мире #беспилотник #дрон #белгородская область #Нечаевка
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