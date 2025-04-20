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В ГД заявили, что Трамп стремится переформатировать внешнеполитическую доктрину

Американский лидер принимает решения не из желания кому-либо понравиться, а из собственных взглядов и подходов.
Виктория Бокий 2025-04-20 14:58:23
© Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Дональду Трампу искренне бы хотелось удержать США в статусе великой глобальной державы, способной диктовать правила. Именно поэтому он пытается переформатировать не только стратегию экономического развития страны, но и внешнеполитическую доктрину. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Говорить, что американский лидер после шага какого-либо политика или государственного руководителя другой страны может поменять свою позицию, странно, считает парламентарий.

Собеседник телеканала подчеркнул, что те решения, которые принимает Трамп, не обусловлены желанием кому-либо симпатизировать.

«Те решения, которые он (Трамп. – Прим. ред.) будет принимать, будут обусловлены не желанием кому-либо понравиться в Европе, Москве, Пекине или где-либо еще, а его собственными подходами и видением», - отметил Новиков.

Напомним, что вчера после объявления президента России Владимира Путина пасхального перемирия западные СМИ начали выдвигать предположения, что Дональд Трамп может изменить свою позицию на пророссийскую в вопросах урегулирования конфликта на Украине.

#Россия #Украина #сша #Трамп #перемирие #наш эксклюзив #пасхальное перемирие
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