В ГД заявили, что Трамп стремится переформатировать внешнеполитическую доктрину

Дональду Трампу искренне бы хотелось удержать США в статусе великой глобальной державы, способной диктовать правила. Именно поэтому он пытается переформатировать не только стратегию экономического развития страны, но и внешнеполитическую доктрину. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.



Говорить, что американский лидер после шага какого-либо политика или государственного руководителя другой страны может поменять свою позицию, странно, считает парламентарий.

Собеседник телеканала подчеркнул, что те решения, которые принимает Трамп, не обусловлены желанием кому-либо симпатизировать.

«Те решения, которые он (Трамп. – Прим. ред.) будет принимать, будут обусловлены не желанием кому-либо понравиться в Европе, Москве, Пекине или где-либо еще, а его собственными подходами и видением», - отметил Новиков.

Напомним, что вчера после объявления президента России Владимира Путина пасхального перемирия западные СМИ начали выдвигать предположения, что Дональд Трамп может изменить свою позицию на пророссийскую в вопросах урегулирования конфликта на Украине.