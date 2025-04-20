CNN: пасхальное перемирие может склонить Трампа на сторону России

Пасхальное перемирие, которое объявил президент России Владимир Путин, вероятно, обеспечит то, что президент США Дональд Трамп будет настроен более пророссийски в вопросах по урегулированию на Украине. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Это, вероятно, подстегнет Трампа к временами промосковскому определению конфликта. Это также может вызвать сложности для Украины, когда ее неизбежно обвинят в нарушении того, что Вашингтон может счесть жестом доброй воли со стороны Москвы», - прокомментировал телеканал.

Помимо этого, CNN рассказал, что если произойдет прекращение огня, то украинские войска могут столкнуться с серьезными трудностями в области логистики.

В субботу во время встречи с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым в Кремле Путин отдал приказ начать пасхальное перемирие. Начиная с 19 апреля с 18.00 по мск до 00.00 по мск 21 апреля пройдет временное перемирие, которое опирается на гуманитарные соображения.