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CNN: пасхальное перемирие может склонить Трампа на сторону России

По мнению телеканала, пасхальное перемирие может вызвать сложности для Украины.
Дарья Ситникова 2025-04-20 03:24:54
© Фото: Will Oliver - Pool via CNP Consolidated News Photos Global Look Press

Пасхальное перемирие, которое объявил президент России Владимир Путин, вероятно, обеспечит то, что президент США Дональд Трамп будет настроен более пророссийски в вопросах по урегулированию на Украине. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Это, вероятно, подстегнет Трампа к временами промосковскому определению конфликта. Это также может вызвать сложности для Украины, когда ее неизбежно обвинят в нарушении того, что Вашингтон может счесть жестом доброй воли со стороны Москвы», - прокомментировал телеканал.

Помимо этого, CNN рассказал, что если произойдет прекращение огня, то украинские войска могут столкнуться с серьезными трудностями в области логистики.

В субботу во время встречи с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым в Кремле Путин отдал приказ начать пасхальное перемирие. Начиная с 19 апреля с 18.00 по мск до 00.00 по мск 21 апреля пройдет временное перемирие, которое опирается на гуманитарные соображения.

#Россия #Путин #Украина #сша #Трамп #герасимов #пасхальное перемирие
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