МИД Украины потребовал от Fox News извиниться за причисление Киева к РФ

Украинское министерство иностранных дел потребовало извинений от американского телеканала Fox News за то, что в титре к трансляции пасхального богослужения Киев обозначили как часть России. С негодованием выступил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Георгий Тихий. Он также призвал провести расследование в отношении того, кто допустил ошибку.

«Если это была ошибка, а не преднамеренное политическое заявление, то следует извиниться», - написал дипломат на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Напомним, американский телеканал, показывая пасхальные богослужения из Москвы и Киева, обозначил украинскую столицу как часть России. В таком режиме трансляция длилась около 20 минут. Позже в строку внесли изменение.

В Fox News пока никак не отреагировали на претензии украинской стороны.

Напомним, ранее другой американский телеканал сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа готова признать «контроль России» над Крымом. По данным CNN, такой шаг является частью предлагаемой Белым домом сделки по прекращению огня на Украине.