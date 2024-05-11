Диетолог Жаровская рассказала, кому противопоказан шашлык

Существует ряд заболеваний, которые могут омрачить наслаждение шашлыком. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik диетолог Татьяна Жаровская.

По словам гастроэнтеролога, прежде всего это касается тех, кто страдает патологией пищеварительной и мочевыделительной систем.

«Для людей, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как холецистит, панкреатит, гастрит...все-таки шашлык будет достаточно тяжелой пищей», - рассказала нутрициолог.

Врач также дала рекомендации, как лучше употреблять это блюдо тем, кто не имеет подобных проблем со здоровьем.

«Есть шашлык нужно по праздникам, в сочетании с овощами, с растительной пищей, которая связывает канцерогенные вещества, избыток жиров, улучшает переваривание мяса, улучшает перистальтику кишечника», - добавила эксперт, подчеркнув, что это блюдо не должно входить в ежедневный рацион.

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