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На месте падения иномарки в Яузу в Москве восстановили ограждение

Инцидент произошел на Рубцовской набережной.
Виктория Бокий 2025-04-20 12:08:33
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Басманном районе Москвы восстановили ограждение, в которое влетел автомобиль на высокой скорости. После удара эта машина упала в реку Яуза.

На кадрах видно, что передняя часть автомобиля полностью разбита: капот -всмятку, лобовое стекло - вдребезги.

Из-за сильного удара в момент ДТП в машине сработали подушки безопасности, которые тоже можно заметить на видео.

Ранее сообщалось, что водитель иномарки, не сбавляя скорость, несся напрямую в реку. Предварительно, у автомобиля отказали тормоза.

Инцидент произошел на Рубцовской набережной. Сейчас от нее и в направлении Госпитального переулка перекрыто движение.

#Москва #ДТП #наш эксклюзив #яуза #иномарка
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