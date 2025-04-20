На месте падения иномарки в Яузу в Москве восстановили ограждение

В Басманном районе Москвы восстановили ограждение, в которое влетел автомобиль на высокой скорости. После удара эта машина упала в реку Яуза.

На кадрах видно, что передняя часть автомобиля полностью разбита: капот -всмятку, лобовое стекло - вдребезги.

Из-за сильного удара в момент ДТП в машине сработали подушки безопасности, которые тоже можно заметить на видео.

Ранее сообщалось, что водитель иномарки, не сбавляя скорость, несся напрямую в реку. Предварительно, у автомобиля отказали тормоза.

Инцидент произошел на Рубцовской набережной. Сейчас от нее и в направлении Госпитального переулка перекрыто движение.