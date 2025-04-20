Машина на полной скорости вылетела в реку Яузу в Москве

Автомобиль на полной скорости рухнул в Яузу в Басманном районе Москвы, сообщает столичный Дептранс. Машина при этом сбила забор, после чего упала в воду. На кадрах видно, что водитель авто даже не сбавил скорости - перед выездом на перекресток не остановился перед приближающимися к дороге пешеходам.

Уточняется, что инцидент произошел на Рубцовской набережной в районе д. 2.

«Движение по Рубцовской набережной в направлении Госпитального переулка перекрыто», - говорится в сообщении Дептранса.

Официальной информации о пострадавших нет и состоянии водителя пока нет.