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Машина на полной скорости вылетела в реку Яузу в Москве

Информация о пострадавших уточняется, сообщает Дептранс.
Ирина Егорова 2025-04-20 10:00:43
© Фото: DtOperativno, Telegram © Видео: DtOperativno, Telegram

Автомобиль на полной скорости рухнул в Яузу в Басманном районе Москвы, сообщает столичный Дептранс. Машина при этом сбила забор, после чего упала в воду. На кадрах видно, что водитель авто даже не сбавил скорости - перед выездом на перекресток не остановился перед приближающимися к дороге пешеходам.

Уточняется, что инцидент произошел на Рубцовской набережной в районе д. 2.

«Движение по Рубцовской набережной в направлении Госпитального переулка перекрыто», - говорится в сообщении Дептранса.

Официальной информации о пострадавших нет и состоянии водителя пока нет.

#Москва #Автомобиль #Река #дептранс #машина
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